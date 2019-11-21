Госдума в четверг приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект о введении миллионных штрафов за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

Документом вводятся крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через Интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ. При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. Для юридических лиц штраф составит от 6 млн до 18 млн рублей.

Также предусмотрены санкции за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Штрафы положены и за отказ организаторов распространения информации в Интернете предоставить уполномоченным госорганам при проведении ими оперативно-разыскных мероприятий или работы по обеспечении безопасности РФ «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях». Сумма штрафа для граждан составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

Закон предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы. Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц — от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Отдельно вводятся и повторные штрафы за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов. В случае повторного нарушения данной статьи предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Штраф для юридического лица составит от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Также закон предусматривает штрафы в случае повторного нарушения мессенджером требований российского законодательства — для граждан штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей. За отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», грозят санкции, аналогичные тем, что могут последовать за отказ организаторов распространения информации в интернете предоставить силовикам запрашиваемые данные.