Россиянам расскажут о новых мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения — семинары на эти темы проведут волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) при поддержке Центробанка. Об этом пишут «Известия» .

Лекции и уроки по финансовой грамотности Банк России проводил и раньше в школах и вузах по всей России, рассказали в ЦБ. Там добавили, что в рамках работы АРФГ добровольцы также участвуют в выявлении недобросовестных методов работы на финансовом рынке и в поиске сомнительных объявлений в Интернете, которые могут содержать предложения мошенников. Затем информация передается в соответствующее подразделение регулятора.

В рамках работы по повышению финграмотности запланировано охватить более 40% населения России, сообщил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Как считают представители банков, у ассоциации пока недостаточно бюджета для масштабных программ, финграмотность приходится повышать на деньги участников. При годовом взносе в 5 млн рублей круг банков, которым будет интересно и по силам вносить вклад в общую финграмотность ограничен организациями из топ-20, а это не тот масштаб деятельности, которого требуют заявленные сложности.