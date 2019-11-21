Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) почти 1 трлн рублей в первый год ее запуска, пишет РБК . Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию. Заседание комиссии, на котором будут рассмотрены предложенные KPI, должно состояться в декабре.

Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022-м, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024-м. Предельный объем сборов в систему ГПП в первый год может составить около 1 трлн рублей в 2021 году, указывает издание.

Из прогноза министерства следует, что ежегодно приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды на ГПП будет составлять 0,6—0,8 трлн рублей в 2022—2024 годах. При этом взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2022 году планируются в размере 6,1 трлн рублей, следует из бюджета ПФР. Зарплатный фонд работников, по базовому прогнозу Минэкономразвития, вырастет с 29,5 трлн рублей в 2022 году до 34,1 трлн рублей в 2024-м — ведомство планирует, что россияне в среднем будут отчислять с зарплат 2—2,3% добровольно на пенсионные накопления.

По словам экспертов, оценка привлеченных средств в объеме почти 1 трлн рублей в 2021 году выглядит завышенной и подразумевает значительный переток средств из ОПС в новую пенсионную систему в первый год ее запуска. Число участников системы негосударственного пенсионного обеспечения сейчас составляет порядка 4 млн человек, регулярно делающих взносы. Большинство людей как не участвовали в таких программах добровольных пенсионных накоплений, так и не будут участвовать, уверены эксперты. По их мнению, люди начинают задумываться о том, чтобы начать формировать накопления на пенсию при доходе 45 тыс. рублей, а у подавляющего большинства российских работников доходы таковы, что они не в состоянии 20—30 лет подряд отчислять на будущую пенсию что-то значимое.

Проведенный летом социологический опрос показал, что 63% россиян не хотели бы делать дополнительных отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) помимо существующих обязательных взносов работодателя. Минфин оценивает максимальный охват новой накопительной системы в 72,5 млн человек — наемных работников и самозанятых.

Пенсионные взносы граждан в ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%, а для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль. Если доходность размещения пенсионных резервов оказалась отрицательной, НПФ будет обязан восполнить сумму убытка за счет собственных средств. В случае смерти участника ГПП его накопленные невыплаченные средства могут быть унаследованы родственниками. На пенсионные средства участников ГПП будет распространена система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС.