Госдума в четверг приняла в третьем чтении поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), согласно которым ряд льгот для заключенных наступает не после 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), а по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с пенсионным законодательством.

Закон касается положений УИК, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а их ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается до 18 рабочих дней.

Пункт о том, что удержания из заработной платы, пенсий и иных доходов этих лиц не могут превышать 50%, теперь будет затрагивать только тех, кто выходит на пенсию по новым правилам.

Также уточнение о пенсионном возрасте вносится в статью, предусматривающую возможность пройти профессиональное обучение или получить среднее профобразование.