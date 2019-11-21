Группа депутатов и членов Совета Федерации во главе с первым зампредом комитета ГД по финансовому рынку Игорем Дивинским внесла в Госдуму законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по повышению финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, а также полномочиями по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП, сообщает ТАСС.

Согласно закону о ЦБ, к основным целям его деятельности относятся развитие и обеспечение стабильности финансового рынка РФ. В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции разрабатывает методологии повышения доступности финансовых услуг, мониторит уровень доступности финансовых услуг, реализует проекты по повышению их доступности, а также осуществляет мониторинг выполнения этих проектов, говорится в пояснительной записке.

Банк России в 2018 году впервые разработал и утвердил стратегию повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018—2020 годов. Вместе с тем отсутствие законодательно закрепленных за ЦБ полномочий по определению приоритетов, целей и задач в сфере обеспечения доступности финансовых услуг, а также способов их достижения для населения и субъектов МСП создает препятствия для достижения долгосрочного ориентира на обеспечение необходимого уровня доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП, считают авторы документа.

Распоряжением правительства от 25 сентября 2017 года утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы, в реализации которой участвуют Минфин России и Банк России на условиях системного партнерства и паритета. Практическое выполнение целей, задач и основных направлений стратегии будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии, утверждаемым совместно правительством РФ и ЦБ.



В связи с этим законопроект закрепляет за Банком России функции по повышению финансовой грамотности и обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП и предусматривает их осуществление во взаимодействии с правительством РФ.

