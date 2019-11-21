ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам .

Депозит «Растем вместе» (от 250 тыс. рублей на 181, 270, 368 и 735 дней) открывается под 5,93—6,12% (ранее — под 6,12—6,22%), «Для жизни» (от 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1101 и 1800 дней) в рублях — под 6,2—6,3% (ранее — под 6,5—6,6%), в долларах — под 1,8—2% годовых (вместо 1,8—2,3%).

«PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 и 550 дней) привлекается под 4,2—5,3% (ранее — под 4,5—5,6%), а «Универсальный» (от 15 тыс. рублей, от 91 до 1101 дня) — под 3,75% годовых (вместо 4%).

По вкладу «Первоклассный» процентные ставки составляют 3,8—4,9% (прежде — 4,1—5,2%), а по «Зарплатному» — 4—5,1% годовых (ранее — 4,3—5,4%). Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270, 368 дней.

Пополнять можно вклады «Первоклассный», «Зарплатный» и «Универсальный».

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.