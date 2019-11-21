Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста всех акций банка «Восточный», принадлежащих его миноритарному акционеру – подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings.

Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Evison на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Амурской области о принятии обеспечительных мер.

Первая инстанция наложила арест на пакет акций структуры Baring Vostok (41,6% банка) в деле по иску «Восточного» о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви.

По мнению банка, ответчики причинили ему убытки в тот период, когда Evison была мажоритарным акционером банка. Кипрская компания перестала быть крупнейшим акционером в июне 2019 года после того, как по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании «Финвижн» Артема Аветисяна 9,99% акций. Последняя, в свою очередь, стала новым мажоритарием.

Убытки, по мнению банка, причинены заключением с «Национальной службой взыскания» фиктивных договоров оказания услуг, которые оплачивались банком, но фактически не оказывались (размер убытков – около 1,1 млрд рублей); погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене (более 528 млн рублей); массовым увольнением бывших сотрудников Юниаструм Банка (около 8,2 млрд рублей).