Русфинанс Банк снизил в ноябре 2019 года ставки на автокредиты для приобретения автомобилей премиум-класса иностранного производства до 5,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Тариф подразумевает обязательное оформление страхования жизни (СЖ) и каско, а также оплату первоначального взноса в размере от 30% от стоимости автомобиля. Кредит можно получить на срок от 36 до 84 месяцев на сумму от 50 тыс. до 6,5 млн рублей.

Также до 8,9% годовых снижен банковский тариф для желающих купить любой другой автомобиль иностранного производства при обязательном оформлении СЖ и каско. Первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — от 36 до 60 месяцев). При первоначальном взносе до 20% сумма кредита составит от 50 тыс. до 2 млн рублей, при взносе более 20% — от 50 тыс. до 6,5 млн рублей.

Клиенты, не планирующие оформлять СЖ, могут воспользоваться новым тарифом со ставкой от 12,9% годовых. Предложение доступно при первоначальном взносе от 50% и наличии каско. Срок кредитного договора — от 24 до 60 месяцев, сумма кредита — от 50 тыс. до 6,5 млн рублей.