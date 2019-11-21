Индекс проникновения финтех-услуг в России в этом году составил 82% — это третий показатель среди 20 крупнейших мировых рынков, следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании EY. Об этом сообщает РБК . Возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%).

Авторы исследования выделили основные категории финтеха: денежные переводы и платежи, бюджетирование и финансовое планирование, сбережения и инвестиции, кредитование, страхование.

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%). Доля россиян, когда-либо пользовавшихся этими услугами, достигла 90%.

В других категориях осведомленность россиян составляет от 81 до 86%, фактическое использование некоторых близко к нулю. К непопулярным услугам авторы исследования относят инвестиции в ценные бумаги. Как говорится в отчете, такой разброс в уровне проникновения различных сервисов связан с разным уровнем распространения традиционных финансовых услуг — финтех-рынок практически зеркально отображает уровень развития классического финансового рынка страны.

Авторы исследования указывают на значительный потенциал роста в таких областях, как бюджетирование и финансовое планирование, а также сберегательные и инвестиционные услуги.