После дефляции показатель личной инфляции россиян (дефлятор) вместе с инфляцией по Росстату в октябре выросли до 0,13% и 0,05% соответственно, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Эти значения являются довольно низкими, и серьезного роста цен не наблюдается.

Годовые значения этих показателей (накопленные с января по октябрь) стали 2,7% и 2,4%. Если ситуация не изменится до конца года, то можно будет говорить о крайне низком показателе инфляции.

Причиной роста дефлятора стали цены на товары, которые снова вернулись в зону роста.