С начала года по 1 ноября службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. предпенсионеров. Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на пресс-службу Минтруда. Этот показатель выше, чем запланированный программой: показателем эффективности считается трудовая занятость не меньше 85% предпенсионеров-участников.

Так, 66,1 тыс. предпенсионеров направили на курсы работодатели, а еще 22,5 тыс. обратились в центры занятости за услугой самостоятельно, уточнили в ведомстве. Обучение уже завершили 52,1 тыс. человек, 91,6% предпенсионеров, окончивших курсы, сохранили работу или нашли новую, уточнили там. План по обучению пожилых людей был перевыполнен за неполный год.

Сейчас обратиться в службу занятости, чтобы бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до права выйти на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и младше. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет, напомнили в Минтруде.

По принятому в прошлом году закону о повышении пенсионного возраста на пять лет женщины смогут заканчивать трудиться в 60 лет, а мужчины — в 65. При этом те, кто имел право завершить карьеру досрочно, сохранят преимущество, но тоже будут работать на пять лет дольше. Во время переходного периода возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028 году.

По словам экспертов, государство должно поддерживать предпенсионеров в стремлении обучаться, и при необходимости увеличить бюджет на эти мероприятия. С учетом опыта этого года можно ожидать дальнейшего роста спроса на услугу. С дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет. Подходы и знания возрастных сотрудников большинство работодателей считают устаревшими, поясняют эксперты.