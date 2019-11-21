Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобального ВВП на 2020 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с промежуточным сентябрьским прогнозом — до 2,9%, свидетельствуют документы ОЭСР.

Оценка 2019 года не изменилась — рост на 2,9%.

В 2021 году организация ожидает роста мировой экономики на 3%. Эта оценка публикуется впервые.

ОЭСР также повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год по сравнению с промежуточным сентябрьским прогнозом на 0,1 процентного пункта — до 1,2%.

Оценка 2020 года также увеличена на 0,1 п.п. — до 1,1%. Прогноз на 2021 год дан впервые — подъем на 1,2%.

Прогнозы по мировой торговле на текущий и следующий годы организация значительно ухудшила.

Прогноз на 2019 год понижен по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта — теперь организация ожидает роста мировой торговли всего на 1,2%. Оценка 2020 года ухудшена еще сильнее — на 1,5 пункта, до 1,6%.

Прогноз на 2021 год, который публикуется впервые, предполагает некоторое восстановление роста глобальной торговли — до 2,3%.