Компания vivo официально представила смартфон V17. Модель с 48 Мп AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп поступит в продажу 6 декабря. Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новое устройство, получит в подарок смартфон vivo Y11.

«Смартфон V17 — это не только передовые технологии, но и впечатляющая и инновационная концепция, которая выводит дизайн мобильных устройств на новый уровень и даёт аудитории возможность создавать свой уникальный стиль. И vivo, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы стать первооткрывателями для нашего рынка, постоянно предлагая новые решения», — отметил Эрик Го, генеральный директор компании vivo Россия.

Непревзойденный дизайн

Компания vivo создала новую форму для блока камер, вдохновившись образом драгоценных камней. Необычный градиент корпуса в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» придаёт смартфону V17 уникальный и динамичный дизайн с завораживающими оттенками, переливающимися на свету.

Идеальные снимки

48-мегапиксельная квадрокамера позволяет добиться потрясающего разрешения с помощью высокой светочувствительности, 8 Мп сверхширокоугольная камера увеличивает угол обзора до 120 градусов. Макрообъектив V17 снимает с расстояния 4 см, погружая в удивительный мир крошечных объектов. Дополнительная камера для расчёта глубины резкости служит для создания глубоких атмосферных снимков. Фронтальная камера с 32 Мп матрицей поможет делать чёткие селфи.

Превосходная производительность

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч гарантируют плавную и долгую работу нового смартфона vivo, а 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают одновременную работу множества приложений без задержек. 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ позволят хранить ещё больше приложений, фотографий и видео. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

Технология NFC сделает жизнь пользователей проще благодаря Google Pay и другим платёжным приложениям для безналичной оплаты.

«Тёмная тема» операционной системы Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 использует специально разработанные палитры цветов, адаптированные для большинства популярных приложений, чтобы глазам было комфортно вечером и ночью. Включение «темной темы» можно настроить автоматически на определенное время суток.

Игровой центр: полное погружение

Игровой центр поможет создать собственную платформу для игр. Пользователь сможет следить в режиме реального времени за работой центрального и графического процессоров, а также за температурой смартфона. Для усиления эффекта погружения в играх в режиме Ultra Game Mode блокируются сообщения и уведомления, чтобы можно было полностью сосредоточиться на пути к победе. Функция изменения голоса сделает игру ещё увлекательнее и защитит конфиденциальность владельца смартфона.

Цена и доступность

Vivo V17 выйдет в продажу 6 декабря в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» по цене 22 990 рублей. Смартфон будет доступен для предзаказа с 20 ноября 2019 года. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит при покупке в подарок второй смартфон – новинку этой осени Y11 с аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч.

Изображения vivo V17 в высоком разрешении доступны по ссылке .

О компании vivo

Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. В настоящее время vivo владеет и управляет R&D центрами в Китае, США, Тайване и Японии, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения.

Число пользователей vivo составляет более 300 000 000 человек. Смартфоны vivo представлены в 36 странах, розничные магазины компании открыты в более чем 1000 городов по всему миру.

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