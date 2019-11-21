Международные резервы России на 15 ноября составили 540,1 млрд долларов против 541,1 млрд на 8 ноября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов уменьшился на 1 млрд долларов.

Снижение показателя за неделю на 0,2% произошло «в результате отрицательной переоценки, почти наполовину скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за десять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 72,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в среду, 20 ноября, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту , больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».