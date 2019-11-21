В Государственную думу внесен законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, учредителями которых выступают индивидуальные предприниматели. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас законодательство не предусматривает прямой нормы о возможности использовать средства материнского капитала на их оплату.



«Изменения призваны повысить доступность дошкольного образования и стимулировать развитие частного сектора в этой сфере», — отмечается в сообщении Думы.