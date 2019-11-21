Инфляционные риски возвращаются, но ЦБ в ходе принятия решения по ставке на заседание 13 декабря будет учитывать и геополитический фактор, что сохраняет возможность понижения ставки на 25 б. п.

Оборот розничной торговли вырос на 1,6% г/г в октябре, сильно превысив ожидания: Рост оборота розничной торговли сильно ускорился в октябре – до 1,6% г/г с 0,7% г/г в сентябре – и превысил 0,8% г/г за 3К19. Мы считаем, что это ускорение отражает недавнюю индексацию зарплат в госсекторе, в частности индексацию довольствия военнослужащих. Это предположение подтверждает и более сильный в сравнении с ожиданиями рост реальных зарплат– они выросли на 3,1% г/г в октябре. Безработица не изменилась и составила 4,6%, указывая на отсутствие изменений на рынке труда в прошлом месяце. Сильные цифры по обороту розничной торговли рассеивают появившиеся в начале этого месяца опасения по поводу спроса на фоне снижения продаж автомобилей на 5,2% г/г в прошлом месяце (это самое сильное снижения с мая 2019). Теперь этот спад следует воспринимать как отдельный случай, чем как ориентир для всего потребительского тренда.

Инфляция составила 0,2% с начала месяца на 18 октября: Более сильная активность потребителей и более сильный в сравнении с ожиданиями рост зарплат, судя по всему, сочетаются с возвращением инфляции к нормальному уровню в 0,1% за неделю. На 18 октября инфляция составила 0,2% с начала месяца. Статистики по розничному кредитованию за октябрь пока нет, однако мы считаем, что рост розничных кредитов был выше ожиданий, будучи дополнительным фактором более сильного конечного спроса.

Рост ВВП составил 1,7% г/г за 3К19; в итоге за 9М19 ВВП вырос на 1,1% г/г: Дополнительным признаком завершения периода слабого роста является недавнее подтверждение Росстатом сильного ускорения экономического роста с 0,7% г/г в 1П19 до 1,7% г/г в 3К19. Хотя эта цифра за 3К19 оказалась немного ниже оценки роста правительства (1,9% г/г), мы считаем, что это все еще очень позитивный результат. Учитывая более сильный в сравнении с ожиданиями рост оборота розничной торговли за октябрь и сильный рост зарплат, мы ожидаем, что потребление продолжит быть главным драйвером роста в 4К19.

Недофинансирование госрасходов оценивается на уровне 1 трлн руб. в 2019 г.: Более сильный в сравнении с ожиданиями потребительский тренд идет рука об руку с опасениями по поводу инвестиций. Во-первых, несмотря на то, что рост промпроизводства в октябре был вызван ростом в обрабатывающей промышленности и составил 2,6% г/г, он оказался ниже 2,9% г/г за 3К19. Во-вторых, на сегодняшнем экономическом форуме в Москве Антон Силуанов официально подтвердил, что правительство недофинансирует план по расходам на этот год на 1 трлн руб. В итоге складывается впечатление, что восстановление роста инвестиций откладывается на 2020 г.

У ЦБ есть больше возможностей для маневра при решении по ставке на заседании 13 декабря: Сейчас у ЦБ, судя по всему, есть больше возможностей для маневра при принятии решения по ставке на заседании 13 декабря. С одной стороны, пауза в понижении ставки со стороны ФРС США, улучшение экономического роста в России и признаки улучшения потребления говорят в пользу паузы со стороны ЦБ; в то же время слабый рост инвестиций создает некоторый риск понижения ставки. Мы не исключаем, что в ходе принятия решения регулятор будет принимать в расчет и геополитический фактор – успешная встреча в формате Нормандской четверки, которая намечена на 9 декабря, оставляет возможность снижения ставки на 25 б. п. ​