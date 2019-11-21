Премии по итогам 2019 года совсем не планируют выплачивать 51% работодателей в России, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Наградить премиями только сотрудников некоторых категорий планирует 30% опрошенных работодателей, 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

При этом среди работников премий ожидают 30% опрошенных, 22% затруднились с ответом, а 48% респондентов уверены, что работодатель не выплатит им премию в конце года.

По итогам 2018 года премировать всех сотрудников были готовы 18% российских работодателей, а полностью отказались от выплаты премий 58% опрошенных представителей российских компаний.