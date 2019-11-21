Госдума утвердила в третьем чтении изменения в бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год по итогам первого полугодия. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон, принятый в третьем чтении, разработан с учетом результатов исполнения бюджета ПФР за январь — июль 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и ожидаемого исполнения бюджета ПФР в 2019 году.

Закон предусматривает увеличение общего объема доходов бюджета фонда на 79,8 млрд рублей. Объем поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет увеличен на 45,7 млрд рублей. В результате общий объем доходов составит 8,69 трлн рублей против ранее утвержденных 8,61 трлн.

При этом расходы бюджета фонда по факту увеличились на 80,6 млрд рублей, из них 80,1 млрд пошли на выплату страховых пенсий. Расходы бюджета ПФР составят в 2019 году 8,71 трлн рублей, следует из сообщения.



Кроме того, по прогнозу Федеральной налоговой службы, объем страховых взносов в 2019 году будет на 45,7 млрд рублей больше утвержденного и составит 5,3 трлн рублей.