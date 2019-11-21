Госдума приняла закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год — его профицит составит 1,4% ВВП, на 400,4 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня, что обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19, 97 трлн рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 млрд рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 млрд рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 млрд рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 млрд рублей, до 18,49 млрд рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 млрд рублей.