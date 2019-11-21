Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей.

Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 долларов и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Предельный объем Фонда развития на 2020 год — 585 млрд рублей, на 2021 год — 585 млрд рублей и на 2022 год — 585 млрд рублей. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты — на них будет выделено около 7 трлн рублей. Финансирование нацпроектов будет ежегодно расти — с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

В части государственных программ РФ предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» — 847,5 млрд рублей в 2020 году, 787,6 млрд рублей в 2021 году, 788,1 млрд рублей в 2022 году. По госпрограмме «Развитие образования» — 214,1 млрд рублей в 2020 году, 220,3 млрд рублей в 2021 году, 172,8 млрд рублей в 2022 году. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» — 1,465 трлн рублей в 2020 году, 1,511 трлн рублей в 2021 году, 1,55 трлн рублей в 2022 году. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — 283,6 млрд рублей в 2020 году, 291,2 млрд рублей в 2021 году, 327,3 млрд рублей в 2022 году; по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» — 102,7 млрд рублей в 2020 году, 84,6 млрд рублей в 2021 году, 91,4 млрд рублей в 2022 году.

Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году — 2,552 трлн рублей, в 2021 году — 2,566 трлн рублей, в 2022 году — 2,482 трлн рублей.

Предусматриваются бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) из федерального бюджета: в 2020 году — 0,97 млрд рублей (14,7 млн долларов), в 2021 году — 2,1 млрд рублей (31,7 млн долларов).

Ко второму чтению было принято 611 поправок.