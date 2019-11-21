Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановую трехлетку. Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, в 2021 году — 28,5 млрд рублей, а в 2022 году — с профицитом в 18,5 млрд рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год — 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год — 9 трлн 720,8 млрд рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд рублей, на 2021 год — 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год — 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом «О страховых пенсиях» в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн рублей, в 2021 году — 7,594 трлн рублей, в 2022 году — 7,944 трлн рублей. Расходы на доставку в 2020 году составят 36,6 млрд рублей, в 2021 году — 37, млрд рублей, в 2022 году — 39,3 млрд рублей.

Расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей запланированы в 2020 году в сумме 930 тыс. рублей. Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты будет осуществляться за счет переходящих остатков средств федерального бюджета на указанные цели, образовавшихся в бюджете фонда на 1 января 2020 года.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,6% устанавливается с 1 января 2020 года в сумме 5 686 рублей 25 коп. Размер материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, в 2021 году — 485 282 рублей, в 2022 году — 504 693 рублей.

Суммарные расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности фонда и его территориальных органов на 2020 год предусмотрены в сумме 122,5 млрд рублей, или 1,4% от общих расходов бюджета, на 2021 году в сумме 125,7 млрд рублей, или 1,3% от общих расходов бюджета, на 2022 году — 129,6 млрд рублей, или 1,3% от общих расходов бюджета.

В состав расходов на содержание органов фонда включены оплата труда работников с учетом уточнения (увеличения) бюджетных ассигнований на ежегодное с 1 октября повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции в 2020 году — на 3%, в 2021 году — на 4% и в 2022 году — на 4%, а также выплаты компенсационного характера работникам ПФР.