Газпромбанк предлагает открыть новый инвестиционный вклад «Тройная ставка» .



Вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления комплексного продукта, предусматривающего заключение договора срочного банковского вклада «Тройная ставка», при одновременном выполнении следующих условий:

оформление договора инвестиционного страхования жизни c одной из страховых компаний – партнеров банка;

оформления договора негосударственного пенсионного обеспечения (далее – договор НПО) с «Негосударственным пенсионным фондом ГАЗФОНД пенсионные накопления» (АО);

оплаты вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка страховой премии в полном объеме по договору ИСЖ и первого пенсионного взноса по договору НПО;

предоставления вкладчиком поручения на получение информации о статусе договора ИСЖ и договора НПО (действует/не действует);

общая сумма денежных средств, размещаемых в комплексный продукт, распределяется следующим образом: 50% во вклад, 40% в договор ИСЖ, 10% в договор НПО.

Минимальная сумма вклада — 250 тыс. рублей, страховой премии по договору ИСЖ — 200 тыс. рублей, первого пенсионного взноса по договору НПО — 50 тыс. рублей.

Сроки размещения вклада — шесть месяцев и один год. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.