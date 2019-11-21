Фора-Банк понизил ставки по вкладам .

Так, «Удачный выбор» (от 50 тыс. рублей на один год) открывается под 5,5% (вместо 6%), а «Валютный капитал» (от 300 долларов на 31, 92, 182 дня, один год, 540 дней и два года) — под 0,1—2,2% годовых (вместо 0,1—2,4%).

Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Сберегательного» составит 0,5—6,5% (ранее — 1—6,5%), а «Сберегательного Онлайн» — 1,3—6,8% годовых (прежде — 1,3—7%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней, два года. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год и 540 дней) оформляется под 3,5—6% годовых (ранее — под 4—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.