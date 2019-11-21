За последние три года число компаний-однодневок сократилось почти в 10 раз — с 32% в 2016 году до 3,1% в 2019-м. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Он также отметил сокращение неформального сектора экономики в целом.

«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в десять раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тысяч. Были — миллионы», — сказал он.

По его словам, в целом неформальный сектор экономики сжимается.

«Если говорить о так называемом неформальном секторе, конечно, он сжимается. Наверное, это одна из основных заслуг правительства в целом и Минфина, ФНС, Росфинмониторинга, ЦБ, правоохранителей в частности. Очень серьезно уменьшилось число компаний-однодневок. Повторюсь, фиктивные юрлица — основа фиктивной экономической деятельности. Вбросы товаров, созданных без уплаты налогов, реализация контрабанды, незаконные возмещения НДС — все это невозможно без компаний-однодневок. Прежде всего однодневки создаются именно для уклонения от уплаты налогов и мошеннических операций», — объяснил Мишустин.

Он добавил, что неформальный сектор должен сжиматься и дальше. С начала 2016 года из реестра ЕГРЮЛ было исключено более 2 млн компаний, которые не предоставляют достоверные данные и не сдают налоговую отчетность. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше, но уже точечно.