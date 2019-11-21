Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Россельхозбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «b-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение РДЭ, уровня поддержки долгосрочного РДЭ и рейтинга приоритетного долга Россельхозбанка на уровне «BBB-» отражает мнение Fitch о высокой готовности российских властей предоставлять банку поддержку в случае необходимости, поясняют аналитики.

Они уточняют, что рейтинги Россельхозбанка на один уровень ниже суверенных РДЭ России («BBB» со «стабильным» прогнозом), поскольку банк не имеет исключительной системной значимости или юридического статуса банка развития. «Рыночная доля банка составляла умеренные 4% от кредитов и депозитов банковской системы на конец III квартала 2019 года. Разница между рейтингами банка и суверенными рейтингами также учитывает относительно медленное и постепенное предоставление банку поддержки капиталом со стороны государства и размер остающихся потребностей банка в капитале», — указано в сообщении.



Подтверждение рейтинга устойчивости Россельхозбанка (агентство, несмотря на роль РСХБ в проводимой государством политике по поддержке сельскохозяйственного сектора, присваивает банку такой рейтинг с учетом, в частности, существенного объема его операций, не связанных с его политической ролью) на уровне «b-» «отражает очень слабую капитализацию и по-прежнему уязвимое, хотя и медленно улучшающееся, качество активов, что в сочетании со слабым генерированием капитала за счет прибыли обуславливает непрерывную потребность в новых взносах капитала от государства. Рейтинг устойчивости банка также принимает во внимание укрепление профиля фондирования банка: банк в основном заместил долг, привлеченный на зарубежных финансовых рынках, обязательствами, привлеченными на внутреннем рынке», отмечают в Fitch.