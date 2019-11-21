Эксперт «Диасофт» Сергей Жилко рассказал о технологических проблемах и особенностях развития современного рынка брокерского обслуживания на площадке 2-ой практической конференции «InvestTech 2019 инвестиционные digital-сервисы для физических лиц» . Мероприятие состоялось 13 ноября в Москве. Организатор – «Банковское обозрение».

Сергей Жилко, руководитель продукта «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт», выступил с докладом «Миллионы клиентов – технологические проблемы и особенности». Эксперт отметил тренд на увеличение количества договоров брокерского обслуживания и лидерство банков, вытеснивших с рынка инвестиционные компании: «Мы общаемся с огромным количеством банков, в том числе с нашими клиентами. Что мы видим? Банки ставят цели по привлечению на брокерское обслуживание до десятка миллионов клиентов в будущие несколько лет. Верится, что планы вполне выполнимые, так как рынок еще не насыщен – сейчас брокерские операции совершает около 2% трудоспособного населения».

Однако, добавил Сергей, есть сложности с быстрой реализацией цифровой трансформации в этой сфере: «Зная ситуацию изнутри и общаясь с IT-специалистами банков, мы видим, что сотрудники бэк- и миддл-офисов большинства кредитных организаций находятся в поиске необходимых IT-решений, но пока не готовы к обработке данных стремительно растущего количества клиентов».

«Диасофт» уже почти 30 лет разрабатывает IT-системы для финансового сектора и других отраслей экономики. Эксперты компании внимательно следят за рыночными тенденциями и сегодня готовы предложить заказчикам актуальные решения, соответствующие потребностям бизнеса. Программные продукты «Диасофт», реализованные в микросервисной архитектуре, открывают широкие возможности для масштабирования решений и быстрой обработки большого объема данных.

Источник: Компания «Диасофт»