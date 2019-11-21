Банк России утвердил базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

Разработанный профильными саморегулируемыми организациями базовый стандарт призван отделить инвестиционное консультирование от других видов деятельности на финансовом рынке, в первую очередь от продаж и аналитической деятельности. Стандарт устанавливает признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации и дополнительные требования к деятельности инвестиционных советников.

Базовым стандартом также определены случаи, когда представленная информация не признается инвестиционной рекомендацией.

В базовом стандарте закреплен подход к определению инвестиционного профиля клиента, позволяющий инвестиционному советнику учитывать в том числе желания клиента в отношении допустимого риска. Методика, которую использует инвестиционный советник при определении инвестиционного профиля, должна обеспечивать выполнение требований добросовестности и разумности, а также его соответствие интересам клиента. Стандарт допускает также наличие у клиента нескольких профилей при указании им различных инвестиционных целей.

Документ обязателен для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, вне зависимости от их членства в СРО.



Институт инвестиционных советников начал действовать с конца прошлого года. В настоящее время в реестре Банка России числится 66 инвестиционных советников.