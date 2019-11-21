В России банки предоставляют клиентам многие услуги бесплатно, сейчас рынок кредитования уже не развивается стремительно, объемы кредитов и процентный доход падают из-за снижения ключевой ставки ЦБ, такая модель становится нецелесообразной, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на партнера McKinsey Сергея Крылова.

Как рассказал финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, когда ключевая ставка составляет 5% или 5,5% годовых, клиенту уже сложно предложить 3—4% надбавки, в этой ситуации согласно стратегии банка до конца 2022 года рост доходов может ускориться прежде всего за счет чистых комиссионных доходов: их доля в чистых операционных доходах должна вырасти до 20% к концу 2022 года (по МСФО); снижение процентных ставок положительно влияет на чистую процентную маржу в краткосрочной и среднесрочной перспективе за счет эффекта более быстрой переоценки пассивов, но в долгосрочной перспективе действительно приводит к снижению маржи.

В стратегии Сбербанка до 2020 года снижение процентных ставок и низкие темпы роста экономики будут оказывать давление на чистую процентную маржу, но главным источником роста его прибыли будет по-прежнему оставаться чистый процентный доход: снижение маржи компенсируется ростом активов, говорится в документе, банк намерен увеличивать безрисковый комиссионный доход на 15% в год.

Чтобы сохранить рентабельность капитала на том же уровне, снижение маржи с 4% до 3% должно компенсироваться ростом активов на 33% (при том же размере капитала), это возможно при снижении коэффициентов риска по кредитам, но ЦБ их, наоборот, повышает, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников и прогнозирует, что процентная маржа банков в ближайшее время сохранится на уровне 3—4%; цель, к которой стремятся банки, — это покрывать комиссионными доходами свои операционные расходы.

По словам экспертов, сейчас многие банки сталкиваются с падением комиссионных доходов, и рано или поздно это приведет к тому, что они будут взимать плату за те услуги, которые раньше оказывались бесплатно, в будущем банки станут брать комиссии даже за ведение счета; также комиссионные доходы на рынке розничного банкинга в ближайшие годы, вероятно, будут расти благодаря развитию брокерских услуг, управления активами и инвестициями , а также развитию сервисов, которые ранее банки не предоставляли.