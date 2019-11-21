Многодетным семьям, имеющим право на получение 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, отказывают в компенсации из-за несоответствия формулировок в кредитных договорах. Минфин и «ДОМ.РФ» в курсе проблемы и просят банки уточнить форму договоров и привести ее в стандартный вид, сообщили Банки.ру в пресс-службе министерства. В «ДОМ.РФ» подтвердили информацию Минфина.

Получить выплату на погашение ипотеки многодетные семьи могут с 25 сентября. Право на компенсацию имеют родители, у которых после 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок. Для получения льготы заемщику надо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и подтверждающими документами: паспортом, кредитным договором и свидетельствами о рождении детей. Заявку проверяет оператор программы — «ДОМ.РФ», которая и принимает решение о предоставлении выплаты и переводит деньги в банк на полное или частичное погашение займа.

По последним данным, в «ДОМ.РФ» поступило порядка 18 тыс. заявлений на ипотечную компенсацию, из них одобрено около 6,8 тыс. Средства перечислены в банки по 4,3 тыс. заявлений, сообщили Банки.ру в пресс-службе организации.

Одна из причин отказов — несоответствие целей кредита в договорах, составленных банками, тем, что указаны в соответствующем законе и постановлении правительства о компенсациях многодетным семьям. В постановлении говорится, что целью кредитного договора, по которому можно будет получить государственную выплату, должно быть приобретение жилого помещения (в том числе объекта ИЖС или земельного участка под ИЖС) у юридического или физического лица по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав по ДДУ либо погашение ранее взятых ипотечных кредитов.

Тем не менее формулировки в части целей ипотечного кредита у банков разнятся, и для некоторых клиентов это уже стало проблемой. На форуме Банки.ру и в «Народном рейтинге» пользователи жалуются на то, что получают отказ в компенсации из-за таких формулировок, как, например, «на строительство и приобретение прав на предмет ипотеки» или «приобретение прав на оформление в собственность жилого помещения» .

«Минфин России в курсе данной ситуации и уже обсуждал с «ДОМ.РФ» вопрос ее решения. Минфин и «ДОМ.РФ» рекомендуют банкам провести работу по уточнению формы договоров и приведению ее в стандартный вид»,— сообщили Банки.ру в пресс-службе министерства. Ведомство рекомендовало «ДОМ.РФ» запрашивать дополнительные документы (договор купли-продажи жилого помещения или договор участия в долевом строительстве) у заемщика, если по итогам изучения кредитного договора невозможно однозначно определить, соответствуют ли цели займа прописанным в законе.

При этом, уточнили в Минфине, такие формулировки в кредитном договоре, как «приобретение жилого помещения и оплата капитального ремонта», «приобретение жилого помещения и потребительские цели», «оплата предварительного договора» однозначно не соответствуют закону. «Такие ситуации складываются в том случае, когда при получении кредита занижалась стоимость приобретаемого жилья или дополнительно брались деньги на ремонт жилого помещения или на иные потребительские цели»,— пояснили в ведомстве.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru