Банк ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» в объеме до 300 млрд рублей. Соответствующий меморандум был подписан в рамках 11-го ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», сообщили стороны в среду, 20 ноября.

«Совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и «ДОМ.РФ» призван стать эталонным на российском рынке ипотечной секьюритизации благодаря высокой ликвидности и широкой базе инвесторов. Он будет предназначен в том числе для инвесторов-нерезидентов. Планируется, что выпуск будет размещен на Московской бирже путем открытой подписки», — отмечают стороны соглашения.

Как напомнил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, с начала 2016 года банк уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы «ДОМ.РФ» общим объемом 290 млрд рублей.

«Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.



ИЦБ «ДОМ.РФ» — стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством «ДОМ.РФ». Эмитентом выступает структура «ДОМ.РФ Ипотечный агент».