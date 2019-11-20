Арбитражный суд Москвы продлил на три месяца срок инвентаризации имущества арестованного ранее председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, говорится в определении суда. Соответствующее заявление было направлено в суд финансовым управляющим имуществом Анной Пановой. Она отметила, что «неясен окончательный состав имущества Бернштама».

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

В мае апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина, отметив, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной».