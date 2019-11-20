Иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» на общую сумму более 1,8 млрд рублей удовлетворен частично, свидетельствует опубликованное в среду сообщение на сайте АСВ.

Агентство 1 июня 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Гагаринский» 11 лиц, контролировавших кредитную организацию, в общем размере почти 1,848 млрд рублей. АСВ рассчитывало взыскать эти средства с Эдуарда Кадыргулова, Жанны Нечаевой, Натальи Гребенниковой, Алексея Коляскина, Татьяны Карпушкиной, Марины Мишурис, Алексея Архипова, Олега Костикова, Александра Трындина, Ивана Жегулина и Андрея Гордеева.

Напомним, что Андрей Гордеев, помимо того что был членом совета директоров, возглавлял правление банка, в которое также входили Татьяна Карпушкина, Марина Мишурис и Иван Жегулин. Совладелец банка Эдуард Кадыргулов был председателем совета директоров, в числе других его членов были совладелец банка Алексей Архипов и Александр Трындин. В число собственников входила Жанна Нечаева.

По данным АСВ, контролирующими лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц, а также осуществлялись иные действия, повлекшие хищение денежных средств кредитной организации, что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября удовлетворил требования конкурсного управляющего частично : к субсидиарной ответственности привлечены Наталья Гребенникова, Алексей Коляскин, Андрей Гордеев, Татьяна Карпушкина, Иван Жегулин, Жанна Нечаева, Эдуард Кадыргулов, Алексей Архипов, Олег Костиков и Александр Трындин. Производство по делу приостановлено до завершения расчетов с кредиторами банка.

В отношении Марины Мишурис агентству отказано в удовлетворении исковых требований.

Напомним, «Гагаринский» лишился лицензии 3 июля 2015 года и был признан банкротом в октябре 2015-го, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.



В начале 2017 года Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего председателя совета директоров банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова, признанного виновным в хищении 240 млн рублей.