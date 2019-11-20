Динамика роста российской экономики ускоряется, в октябре ВВП вырос на 2,2% в годовом выражении, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на форуме «Россия зовет».

По словам министра, на ускорении роста ВВП сказалась работа над национальными проектами и повышение привлекательности инвестиций в Россию.

«Сейчас мы видим начинается уже отдача от этих решений. Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускорятся. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре — 2,2% в год», — сказал Антон Силуанов.

«Конечно, это еще не устойчиво мы ожидаем пока по итогам этого года наших плановых значений по темпам экономического роста. Тем не менее, эта вся машина, которую мы создали, она сегодня разворачивается», – отметил министр.