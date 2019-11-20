Этот продукт создан для банков, чьи клиенты планируют регистрировать доход в соответствии с № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».

Сервис «Самозанятые» от Faktura.ru позволяет регистрировать безналичные и наличные операции вручную и автоматически – по операциям, полученным от контрагентов, отправлять чеки заказчикам/покупателям на e-mail, просматривать список зарегистрированных доходов, отменять ошибочно зарегистрированные доходы, получать уведомления от налогового органа.

Все действия клиент осуществляет в привычном интерфейсе своего платежного кабинета в интернет-банке. Клиенты обязательно оценят простоту выполнения ключевых сценариев регистрации и декларации доходов, экономию времени, которую даёт автоматическая регистрация доходов, удобство контроля.

Запуск продукта «Самозанятые» для банков-партнеров Faktura.ru, использующих F.Balance, происходит в два этапа: первый – подключение к Единой информационной системе ФНС России, второй – активация функционала по заявке в службу сопровождения Faktura.ru. Специалисты Faktura.ru оказывают партнёрам консультационную поддержку при подключении сервиса.

Faktura.ru – поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания. Faktura.ru входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисов с 2000 г. Клиентами компании являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ ПАО «Абсолют Банк», ПАО ИБ ООО «Веста», ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается более 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Благодаря сотрудничеству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиенты банков-партнеров Faktura.ru могут подключиться к сервисам бесконтактной оплаты по технологии NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay). В 2018 и 2019 году входит в ТОП рейтингов агентства Markswebb c решениями для частных и корпоративных клиентов.

Источник: ЦФТ