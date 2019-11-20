Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 5 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,87 рубля (плюс 5 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 1 копейку и составил 70,7 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду при открытии торгов динамика курса рубля может снова оказаться разнонаправленной. Прогноз по курсу доллара повышается до 63—64 рублей, а по курсу евро — до 70—71 рубля, отмечала она.

«На валютном рынке периодически отмечается локальный спрос на рубли. Скорее всего, он вызван выходом на торги экспортеров, которые закупаются рублями для расчетов с бюджетом по налогам. Фундаментально мы не видим поводов для роста российской валюты по крайней мере в ближайшие две-три недели. Поэтому с учетом негативного внешнего фона уход пары доллар/рубль выше 64 не вызовет удивления», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.