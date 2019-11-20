Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил президента Владимира Путина поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать вопросы налогообложения в сфере криптовалют, валютного регулирования, условий для административной и уголовной ответственности, сообщают «Известия» . Письмо за подписью президента объединения Александра Шохина и председателя правления «Норникеля» Владимира Потанина направлено главе государства.

В РСПП беспокоятся, что бизнес не сможет запустить свои технологические проекты на блокчейне даже после принятия закона о «Цифровых финансовых активах». Чтобы запустить проекты, необходимо внести изменения в законодательство в сфере гражданско-правовых отношений: определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, получением лицензий и сертификатов.

По словам экспертов, многие крупные компании, входящие в РСПП, уже технически готовы к выпуску собственных криптовалют, однако отсутствие регулирования не позволяет им стартовать. Выпуск своих цифровых активов позволит многим компаниям снизить зависимость от доллара — токены в проектах крупного бизнеса часто обеспечены реальными активами. Цифровые активы — не средство платежа, однако скорость и удобство обращения позволяют использовать их в расчетах между корпорациями, поясняют эксперты. Такие токены обладают всеми преимуществами производных финансовых инструментов, но меньше зависят от курса фиатных валют.

Один из анонсированных Владимиром Потаниным проектов — выпуск «Норникелем» токенов, обеспеченных запасами металла холдинга.

Как считает партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский, цифровые финансовые активы практически аналогичны традиционным бездокументарным ценным бумагам по своей экономической сути, поэтому налоговое регулирование обоих видов инструментов должно быть синхронизировано. Их оборот необходимо полностью освободить от НДС: по такому пути пошло большинство европейских стран.