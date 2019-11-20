Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает компромиссный вариант поправок об индивидуализации закона об ОСАГО , который предполагает отказ от некоторых нововведений в обмен на стабильность тарифов по обязательной «автогражданке». Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



Он пояснил, что в ходе обсуждения законопроекта на парламентских слушаниях в Совете Федерации представители властей и страховщиков сошлись во мнении, что индивидуализация тарифов по ОСАГО сама по себе приведет к более справедливому ценообразованию в обязательной «автогражданке» и сделает цены ниже для безаварийных автовладельцев. Участники заседания высказались за скорейший запуск второго этапа реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО.

При этом спорные поправки из законопроекта предлагается пока исключить, сказал Юргенс. Это, в частности, повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, а также отмена территориального коэффициента. Эксперты полагали, что эти две нормы законопроекта могут привести к увеличению тарифов для ряда автовладельцев. Кроме того, предлагается пока исключить норму законопроекта, предполагавшую установку телематических устройств, поскольку она вызвала неоднозначное отношение у автовладельцев.

Поправки, которые не вызвали таких опасений, предположительно, будут оставлены в законопроекте. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения (превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в пьяном виде, пересечение двойной разделительной линии в местах, где это запрещено). Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД. Это должно привести к повышению безопасности дорожного движения, полагает Юргенс.

Президент РСА напомнил, что реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО стартовала 9 января 2019 года. Это послужило для страховщиков сигналом улучшения ситуации на рынке обязательной «автогражданки», что привело к усилению конкуренции между ними. С этого момента РСА постоянно фиксировал снижение средней премии по ОСАГО. По итогам девяти месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%: с 5 703 до 5 395 рублей. «Мы убеждены, что дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведет к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев», — сказал Юргенс.