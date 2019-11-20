«Рокетбанк» запустил обслуживание незрячих клиентов, рассказали Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Для этого банк адаптировал тексты для VoiceOver и скринридеров в приложении и на сайте, заменив озвучивание секретного кода для входа в приложении на виброотклик, чтобы минимизировать возможность попадания конфиденциальной информации клиента к посторонним. Также были подготовлены договоры банковского обслуживания на шрифте Брайля (если человек не владеет Брайлем, то он может подписать договор по нотариальной доверенности или заключить его на бенефициара) и проведено обучение своих представителей этике общения.

Ранее в апреле 2019 года «Рокетбанк» запустил проект «Рокетбанк без границ». Для этого была создана отдельная команда поддержки для консультирования клиентов по видео на русском жестовом языке через безопасный канал связи.

«В штат поддержки набирались и набираются неслышащие ребята, они проходят обучение вместе на общих условиях, после успешного прохождения обучения они могут работать и с обычными клиентами», — пояснили в банке. Вместе с этим кредитная организация запустила курсы по русскому жестовому языку внутри компании, которые, по словам представителей банка, пользуются популярностью среди сотрудников.