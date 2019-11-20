Санкции вынудили Россию активно заниматься импортозамещением, особенно в сферах, связанных с национальной безопасностью, и достичь очень серьезных результатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают в различных отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах за то, что сделан очень серьезный шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — заявил он.

По мнению президента, безусловно существуют и минусы от введения санкций, которые исчисляются миллиардами долларов. Но во многих случаях они имели эффект бумеранга, как в случае с введением запрета американским компаниям работать на шельфе, что привело к финансовым потерям этих компаний, уже вложивших немалые деньги в реализацию проектов и вынужденных из них выйти.

У России и США много общих интересов и есть заинтересованность в сотрудничестве, считает Владимир Путин. За последние два года товарооборот между странами вырос до 25 млрд долларов, что очень мало, учитывая, что такие же объемы у России с Турцией. Кроме того, у стран есть общие интересы в сфере международной безопасности. Поэтому глава государства высказал надежду, что отношения между Россией и США будут улучшаться.