Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что ЦБ имеет право на «жесткие и последовательные» действия в денежно-кредитной политике.

Российский президент признал, что возникают вопросы, насколько соответствуют уровню и структуре экономики «жесткие и последовательные действия» Центрального банка. «Это камешек, так сказать, в огород Банка России, прежде всего», — сказал он.

«Несмотря на всякие россказни об отсутствии демократических институтов в России, у нас такие существуют и в политической сфере, и в сфере экономики <...> Что касается экономики, то соответствующими законами предусмотрены исключительные права и Банка России, и правительства Российской Федерации. И они в диалоге между собой выстраивают соответствующую макроэкономическую и денежно-кредитную политику», — отметил Владимир Путин.

«Задним числом мы все умные. Некоторые эксперты говорят, ну вот Банк России мог бы к этим 6,5% ключевой ставки прийти раньше прийти <...> Где-то хотя бы в первом квартале текущего года. Наверное, это можно было бы сделать, и, наверное, это сказалось бы на темпах роста. Но Банк России проводит самостоятельную политику. Он имеет на это право и пользуется им в полном объеме», — заключил президент.

