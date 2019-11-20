Президент России Владимир Путин назвал результаты работы правительства по повышению реальных располагаемых доходов населения «весьма скромными».

«Одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении. Однако располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — сказал российский президент, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет».

Он призвал правительство изменить ситуацию с доходами. «Это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь пока что весьма скромные», — отметил Владимир Путин.

Согласно предоставленным ранее данным Росстата, реальные денежные доходы россиян увеличились в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, а в январе — сентябре по сравнению с девятью месяцами 2018-го — на 0,9%.



Президент также напомнил, что недавно в России безработица достигла самого низкого уровня за всю современную историю.

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица: в среднем за январь — сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — сказал он.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, выросли в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%, за девятимесячный период — на 0,2% в годовом выражении. По сравнению со II кварталом текущего года реальные располагаемые денежные доходы выросли в III квартале на 1,7%.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) составили в III квартале текущего года 35 085 рублей в месяц. Показатель вырос на 7,8% по сравнению с III кварталом прошлого года и на 1,7% по сравнению со II кварталом 2019-го. Девятимесячный показатель увеличился на 5,9% в годовом выражении.

Однако реальные зарплаты выросли на 2,4% к августу 2018 года и снизились на 3,3% по сравнению с июлем 2019-го. Показатель за январь — август 2019 года оказался на 2,2% выше, чем за аналогичный период 2018-го.