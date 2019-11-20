Мировая экономика не уйдет в рецессию в ближайшее время, несмотря на санкции и торговые войны между США и Китаем, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Темпы мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее. В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между США и Китаем», — считает Владимир Путин.

«Мы понимаем противоречия, которые возникают в экономической сфере. Мы понимаем их суть, понимаем, что они носят долгосрочный характер. Потому что, к сожалению, в самих Соединенных штатах говорят, что целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель — сдерживание развития Китая, сдерживание развития России», — сказал Владимир Путин.

Тем не менее, российский президент считает, что мировое развитие неизбежно будет идти вперед. «Вопрос в темпах, но в конечном итоге все-таки баланс на мой взгляд будет найден между интересами», — отметил российский президент.

Путин напомнил, что по прогнозам всех мировых институтов, темпы мирового экономического роста в 2020 году будут выше, чем в 2019 году, но ниже 2018-го.