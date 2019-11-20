Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 10 млрд рублей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из релиза кредитной организации.

Операционный доход банка за отчетный период вырос на 82% в годовом выражении в основном за счет роста чистого процентного дохода и составил 54 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 3,1%.

Активы ПСБ по состоянию на 1 октября 2019 года увеличились на 37% относительно начала года и составили 1,757 трлн рублей.

Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение увеличился на 49% за девять месяцев 2019 года и составил 819 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019-го объем корпоративного кредитного портфеля повысился на 49% до 570 млрд рублей, объем портфеля МСБ — на 43% до 103 млрд рублей, а розничный портфель — на 49% до 145 млрд рублей.

«Средства на счетах клиентов по итогам девяти месяцев 2019 года выросли на 43% и составили 1,445 триллиона рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за девять месяцев с 28% до 30%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов вырос на 83% до 833 миллиардов рублей за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы также увеличились на 13% и 8% до 199 миллиардов рублей и 413 миллиардов рублей соответственно», — отмечается в сообщении.