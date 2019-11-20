Программа лояльности Сбербанка запускает ряд изменений, которые помогут выгоднее распоряжаться бонусами «Спасибо». Уже 10 декабря клиентам с социальной и молодежной картой будут доступны новые возможности, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Изменения в программе лояльности созданы для того, чтобы владельцам молодежных карт стало легче выполнять задания и достигать более высоких уровней привилегий. А пенсионному сегменту станет понятнее и проще разобраться в правилах и расширить свои возможности в каждом из уровней», — говорится в релизе.

Сейчас клиенты программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с молодежными и пенсионными картами пользуются механикой, которая предусматривает, что, даже не выполнив ряд заданий, минимальным уровнем привилегий для них будет «Большое Спасибо», и в рамках этих условий они получают 0,5% бонусами от Сбербанка и до 30% «Спасибо» за покупки у партнеров.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» провела исследование среди участников и задала вопрос: хотят ли держатели молодежных и пенсионных карт остаться с существующими условиями или предпочтут выбрать механику с выбором категорий повышенных начислений. В результате исследования только 10% респондентов заявили, что хотят сохранить существующие условия по начислениям бонусов, а более 60% участников выбрали новую механику, то есть возможность самим управлять своими тратами и получать за них повышенные бонусы. Остальные респонденты затруднились ответить.

«Благодаря новой механике клиенты независимо от уровня привилегий смогут выбрать одну из четырех предложенных категорий (для молодежного сегмента это супермаркеты, транспорт, одежда и обувь, рестораны и кафе; для пенсионного — супермаркеты, АЗС, аптеки, товары для дома) или 0,5% за все покупки. При этом, выполняя задания более высоких уровней, держатели молодежных и пенсионных карт смогут получать 1% за любые покупки, помимо категорий на выбор», — отмечают в банке.

Доступ к изменениям привилегий возможен для клиента на любом уровне в разделе подключения категорий в мобильном приложении, в личном кабинете на сайте «Спасибо от Сбербанка» или с помощью голосового помощника по номеру 900.