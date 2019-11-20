Задача выйти на ежегодный объем инвестиций в 27% от ВВП достижима, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал в 25%, а в перспективе — 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6%», — сказал российский президент.

Путин также напомнил, что правительство прогнозирует прирост инвестиций в 2020 году на уровне 5%, а в 2021 году — 6,5%.