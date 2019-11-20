Банк России установил официальные курсы валют на 21 ноября.

Курс доллара вырос на 24,83 копейки, составив 64,0213 рубля (63,773 рубля на 20 ноября). Курс евро увеличен на 22,38 копейки до 70,8524 рубля (70,6286 рубля на 20 ноября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,98 рубля (плюс 16 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,79 рубля (плюс почти 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,85—64,11 рубля за доллар и 70,67—70,94 рубля за евро.