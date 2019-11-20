Среди представленных на мероприятии устройств — мониторы AOC из линеек AGON 3, Design by Studio F. A. Porsche, G2 Series и 90 Series, а также мониторы Philips из линеек Momentum, E1 Series, SmoothTouch, P – line и B - line. Представители компаний также рассказали о новых устройствах, которые ожидаются в 2020 году.

Игровая линейка AGON 3 разработана, чтобы соответствовать самым строгим требованиям современных геймеров к качеству изображения, частоте обновления экрана и поддержке новейших технологий. На конференции был представлен недавно анонсированный 27-дюймовый AG273QX. Его основные особенности — частота обновления экрана 165 Гц, время отклика 1 мс и поддержка разрешения QHD (1440p), технологий VESA DisplayHD 400 и AMD FreeSync 2 HDR для максимального контраста и отсутствия разрывов и рывков изображения, а также игровых функций, включая DialPoint, Shadow Control и Game Color. Модель AG273QCG обладает аналогичным набором преимуществ, а также изогнутым экраном для пользователей, которые предпочитают более ощутимое погружение в любимые игры.

Геймерские мониторы G2 series отличаются агрессивным дизайном с красными акцентами, поддержкой технологии AMD FreeSync, высокой частотой обновления экрана и временем отклика MPRT всего в 1 секунду, чтобы устранить размытие в движении и рывки изображения при смене кадров. На пресс-конференции AOC представила 23,8-дюймовую модель 24G2U и 27-дюймовую 27G2U. Оба монитора оснащены IPS-панелью с широким охватом (126% и 120%) цветовой гаммы sRGB и отличными углами обзора 178°/178°.

Мониторы AOC U32U1 и Q27T1 — стильные и изысканные устройства для дома и офиса, дизайн которых был разработан всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche. Модель U32U1, получившая престижную награду Red Dot Design Award 2019 — это 31,5 дюймовый монитор для бизнеса с безрамочным тонким экраном, поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160 пикселей), сертификатом VESA DisplayHDR600 и 90% охватом цветового пространства DCI-P3 для максимально естественной цветопередачи. 27-дюймовый монитор Q27T1 отличается уникальной асимметричной подставкой, качественной IPS-панелью с антибликовым покрытием и разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей), а также 90% охватом цветового пространства NTSC.

Профессиональная линейка 90 Series также не была оставлена без внимания. 27-дюймовый монитор U2790PQU отличается характерным для всей линейки строгим дизайном и отсутствием рамок с трёх сторон экрана. При этом IPS-панель монитора поддерживает современное разрешение 4K (3840x2160) и 10-битную глубину цвета, которая обеспечивает отображение более чем миллиарда цветов и оттенков, а эргономичная подставка с регулировкой высоты позволит с комфортом использовать новинку как дома, так и в офисе.

Компания MMD также представила на пресс-конференции целый ряд премьер этого года.

Сверхширокий монитор Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide отличается 49-дюймовым экраном с разрешением Dual Quad HD (5120x1440 пикселей), который позволит ему с лёгкостью заменить систему из двух полноразмерных 27-дюймовых моделей. Он поддерживает технологию VESA HDR 400 для максимально качественной цветопередачи и высокой контрастности, оснащен удобной док-станцией USB-C для подключения и зарядки внешних устройств, а также - встроенной веб-камерой с поддержкой технологии Windows HelloTM.

27-дюймовый Philips 272B7QUBHEB относится к линейке мониторов для бизнес-пользователей. Устройство оснащено IPS-экраном с разрешением CrystalClear Quad HD, широкими углами обзора в 178°/178° и поддержкой технологии Ultra Wide-Color для максимально качественной цветопередачи. Встроенная док-станция модели поддерживает технологию репликации портов DisplayLink для подключения внешних устройств прямо к монитору и современный стандарт USB-С.

Линейка мониторов Philips с сенсорным экраном SmoothTouch на конференции была представлена моделями 172B9T и 242B9T. 17- и 24-дюймовые новинки отличаются поддержкой до 10 одновременных касаний, защитой от попадания влаги и пыли по стандарту IP54, наличием удобной складной подставки и целого ряда разъёмов для подключения: VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2 и USB 3.1. Оба устройства позиционируются как мониторы для специалистов, работающих в точках продаж, информационных центрах, гостиницах, ресторанах или занятых в образовательной сфере.

Монитор 326M6VJRMB из линейки Philips Momentum, предназначенной специально для любителей консольных игр и игровых приставок — это устройство с внушительным 32-дюймовым экраном, который поможет геймерам с головой погрузиться в атмосферу развлечений. Он поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей), частоту обновления экрана 60 Гц, стандарт VESA HDR600 и специальную подсветку Ambiglow, которая подстраивается под смену цветов на экране монитора.

271E1CA и 328E1CA — мониторы из линейки Philips E1 с изогнутыми экраном, который помогает сконцентрироваться на изображении. И 27-дюймовая модель с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), и 32-дюймовая новинка с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) отличаются тонким корпусом, радиусом изгиба экрана 1500R, а также поддержкой частоты обновления экрана 75 Гц и технологии Adaptive Sync, которая обеспечивает плавную смену кадров и отсутствие рывков картинки.

«Продуктовая стратегия Philips monitors на будущий год включает в себя развитие таких перспективных направлений, как сенсорные мониторы, сверхширокие мониторы с высоким разрешением, мониторы со встроенными док-станцией и веб-камерой, а также новое поколение консольных мониторов», - рассказывает Артём Хоменко, старший менеджер по продуктам MMD Monitors & Displays B.V. – «Мы, безусловно, намерены в дальнейшем расширять b2b и b2c линейки и AOC новыми продуктами, отвечающими самым строгим требованиям аудитории, а также пополнить игровое портфолио компании принципиально свежими решениями».

Также в рамках презентации была представлена линейка периферийных продуктов AOC, в которую вошли игровые клавиатуры GK500 и мыши GM500. Старт продаж новых девайсов намечен на начало 2020 года.

Все представленные в ходе пресс-конференции мониторы уже доступны на российском рынке. В то же время инженеры обеих компаний продолжают работу над созданием новых моделей для дома и офиса, а также специализированных игровых линеек с поддержкой современных технологий.

О компании AOC

AOC – один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов. Высокое качество, первоклассный сервис, привлекательный дизайн, а также экологически чистые, эргономичные и инновационные продукты по конкурентным ценам – причины, по которым все больше индивидуальных и корпоративных потребителей, а также партнеров доверяют AOC. Компания производит дисплеи, предназначенные как для профессионального использования, так и для дома, развлечений или игр. AOC – дочерняя компания TPV Technology Limited, крупнейшего в мире производителя ЖК-дисплеев.

О компании MMD

Компания MMD основана в 2009 году в результате заключения лицензионного соглашения между Philips и TPV, последней из которых она и принадлежит. MMD эксклюзивно занимается продвижением и продажей ЖК-мониторов Philips. Объединив известное имя и доверие к бренду Philips с огромным опытом производства мониторов TPV, компания использует целенаправленный и активный подход для вывода своих инновационных продуктов на рынок. MMD осуществляет свою деятельность по всему миру, для работы с рынком Европы имеет крупный офис в Амстердаме, а для работы с Восточной Европой – региональное представительство в Праге. С помощью сети локальных дистрибьюторов, компания сотрудничает со всеми основными европейскими продавцами и посредниками в области IT-товаров.