Изменение структуры резервов, в частности снижение доли доллара, усиливает защиту России в любых экономических и геополитических обстоятельствах. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в среду на пленарном заседании Государственной думы.

Перечисляя действия регулятора для обеспечения финансовой стабильности, она, в частности, отметила «накопление резервов и изменение их структуры».

«Как вы помните, в кризисный период 2014 года справиться с шоками нам помогли накопленные резервы: благодаря им мы смогли в том числе запустить валютное рефинансирование, чтобы помочь нашим компаниям спокойно выплачивать внешние долги, когда для многих из них закрылись внешние рынки. В этом году международные резервы увеличились дополнительно на 72 миллиарда долларов США. При этом с начала 2018 года мы достаточно сильно изменили структуру наших резервов, снижая долю доллара. Это дает нам большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах», — отметила Набиуллина, чьи слова приводятся на сайте ЦБ.

Также она рассказала о дедолларизации банковской системы. «Мы все видели, как большие валютные обязательства при изменении внешних обстоятельств могут превратиться в проблему. Последние годы мы последовательно проводили политику девалютизации через регулирование. Валютизация кредитов предприятиям снизилась с почти 40% в 2015 году до 24,5% сейчас», — сообщила глава Центробанка.

«Одновременно растет доля расчетов в национальных валютах с основными торговыми партнерами, что также защищает нас от рисков, связанных с долларом», — добавила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Китай оказался на первом месте среди зарубежных стран, где Банк России размещает свои активы. Информация появилась в начале октября, она относится к изменениям за период с апреля 2018 года по март 2019-го (данные по управлению активами ЦБ публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода из-за высокой чувствительности финансовых рынков к действиям регуляторов).

Согласно статистике по географическому распределению активов, наибольшая их доля на 31 марта 2019 года приходится на золото в хранилище Банка России — 18,2%. Из зарубежных стран самая высокая доля теперь у Китая — 13,4%, за ним следуют Германия, Франция, Япония, США, Великобритания.

Статистика по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости)свидетельствует о лидерстве активов в евро с долей 30,3% на 31 марта (против 22,2% на аналогичную дату годом ранее). Существенно снизилась за год доля прежнего лидера — доллара США : с 43,7% до 23,6%. Доля золота выросла с 17,2% до 18,2%, доля активов в китайских юанях — с 5% до 14,2%.

Впрочем, отдельно за I квартал этого года доля евро чуть снизилась, а доля доллара — чуть выросла.

Согласно представленной в середине октября оценке Bloomberg , за первый год снижения доли доллара в золотовалютных резервах Россия недополучила примерно 7,7 млрд долларов. Российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%, пояснило агентство.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил сегодня в кулуарах форума «Россия зовет!», что из-за перехода к евро российские компании теряют деньги . «К сожалению, есть обратные факторы (дедолларизации): сегодня те российские компании, которые перешли с доллара на евро, испытывают проблемы, так как евро имеет негативные ставки, значит, эти компании теряют деньги», — отметил он.



В ЦБ ранее отмечали, что регулятор считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах. В качестве аргумента указывалось, в частности, наличие у России обязательств в долларах.