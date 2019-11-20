Отрицательные ставки по кредитам не решили бы проблем с привлечением инвестиций в РФ. Такое мнение высказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы в среду.

«Мы периодически слышим предложение сделать ставки ниже, даже сделать их отрицательными как в Европе, чтобы росло кредитование и ускорился экономический рост. Но оттого, что ставки станут отрицательными, причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут», — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что в большинстве стран, которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а в ряде случаев даже замедлилось. «Но то, насколько наша экономика устойчива к изменениям внешних условий, насколько здорова наша финансовая система, это, конечно, напрямую влияет на инвестиции и экономический рост. Финансовая и ценовая стабильность — это первые, если хотите, нулевые условия экономического роста», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что ставки по кредитам в российских банках сейчас ниже, чем они были в 2013 году, когда ключевая ставка составляла 5,5%. По словам председателя ЦБ, при рекордно низких ставках по кредитам во многих странах рост инвестиций в мире существенно замедлился. «Инвестиции падают не потому, что кредит недоступен, а потому что выросла неопределенность перспектив развития глобального спроса на фоне торговых противоречий», — сказала она.

По ее словам, внешние факторы в ближайшее время не будут оказывать положительного влияния на развитие российской экономики. «Мы осознаем, что внешние обстоятельства вряд ли станут более благоприятными. Мировая экономика замедляется, это может и уже приводит к снижению спроса на наши экспортные товары, цены. Торговые войны не утихают, но наша цель — не дать этим внешним обстоятельствам мешать развитию нашей страны», — заявила председатель Банка России.