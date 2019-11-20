Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство транспорта РФ и Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписали трехстороннее соглашения о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России — 2019» в Москве, сообщили в ГТЛК.

Срок действия соглашения — до 31 декабря 2024 года. Оно предусматривает взаимодействие сторон в области внедрения цифровых технологий на транспорте и должно способствовать реализации стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, транспортной стратегии на период до 2030 года, стратегии научно-технологического развития РФ и национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В числе основных направлений сотрудничества между Минкомсвязью, Минтрансом и ГТЛК рассматриваются совместная реализация программы льготного лизинга по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений с привлечением бюджетного софинансирования, участие в формировании пула высокотехнологичных проектов и организация информационного обмена.

«Механизм лизинга может сыграть неоценимую роль в процессе цифровой трансформации российской экономики, в том числе в области транспорта и связи. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» ГТЛК призвана стимулировать инновационное развитие российских компаний, выступая в качестве инструмента для реализации профильных программ», — отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

«Цифровизация поможет без больших вложений в инфраструктуру повысить производительность, качество и безопасность транспортных систем, — заявил заместитель министра транспорта Алексей Семенов. — Мы должны снять административные барьеры на границе, сделать возможным бесшовную перевозку, организовать четкое навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса, а также создать единую защищенную цифровую среду».



«Национальная программа «Цифровая экономика» предусматривает систему мер поддержки проектов по разработке и внедрению сквозных цифровых технологий, которая позволит стимулировать проекты на всех стадиях технологической готовности — от идеи до полномасштабного тиражирования. В частности, одной из основных задач является обеспечение разработчиков технологий заказом со стороны бизнеса. Таким образом, мы хотим не только заинтересовать участников рынка в развитии цифровых технологий и дать им соответствующие инструменты, но и обеспечить внутренний спрос на создаваемые технологии и продукты, что позволит не зависеть от внешнеэкономических и политических факторов», — прокомментировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков.